Η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να γίνει στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των ασφαλιστικών ταμείων και το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να δουν τα ποσά των συντάξεων στους λογαριασμούς τους από τις 17:00 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας πληρωμής.

Οι ημερομηνίες πληρωμής καθορίζονται με βάση το διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα αναμένεται η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των ασφαλιστικών ταμείων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από τις 17:00 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, στα τέλη Ιανουαρίου θα πιστωθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016,

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.),

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε επίσης την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Όπως συμβαίνει πάντα, οι συντάξεις θα πληρωθούν για τα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Έτσι οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματά τους από το απόγευμα της 27ης και το απόγευμα της 28ης Ιανουαρίου.

Διαβάστε ακόμα:

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις σε 24.000 παραγωγούς – Πληρωμές 27,8 εκατ. ευρώ

Μεταβολές ακινήτων το 2025; Δείτε μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ή να τροποποιήσετε τη δήλωση Ε9

ΑΑΔΕ: Το «χαρτζιλίκι» στα παιδιά μέσω IRIS δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται