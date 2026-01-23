Προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την ορθή και έγκαιρη υποβολή ή τροποποίηση της δήλωσης Ε9, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σωστός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπόχρεοι είναι όσοι προχώρησαν σε μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους εντός του 2025.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν:

– αγορά ή πώληση ακινήτου

– γονικές παροχές ή δωρεές

– αποδοχή κληρονομιάς

– αλλαγές στα τετραγωνικά μέτρα

– διευκρινίσεις στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.ά.)

Η ορθή συμπλήρωση της δήλωσης Ε9 είναι κρίσιμη, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και σε μελλοντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ε9: Πώς θα δηλώσετε τις αλλαγές στα ακίνητά σας σε 10 βήματα

Της Μαρίας Βουργάνα

Την πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Ε9 του έτους 2027, δηλαδή για τις αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά άνοιξε η ΑΑΔΕ ενώ στις 31 Ιανουαρίου 2026 λήγει η προθεσμία για αλλαγές στην εικόνα των ακινήτων του 2025 καθώς και για προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές στο Ε9.

Με την ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής πύλης οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώσουν τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά οι οποίες θα αποτυπωθούν στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ του 2027. Όσοι όμως το 2025 απέκτησαν κάποιο ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά ή πούλησαν ή έγραψαν στα παιδιά ή τα εγγόνια τους ακίνητη περιουσία θα πρέπει να επισκεφθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου την πλατφόρμα του Ε9 για να δηλώσουν τις αλλαγές στο περιουσιακό τους προφίλ με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

Τα 10 βήματα

Όσοι μεταβιβάζουν ή αποκτούν ακίνητα και το Ε9 δεν συμπληρώνεται αυτόματα μέσω της εφαρμογή myProperty θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9 το οποίο αποτελεί τη βάση για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 10 βήματα:

1. Eπιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

3. Eάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Αυτόματο Ε9

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

– Στις περιπτώσεις που η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.

– Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα, δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.