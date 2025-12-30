Την ευκαιρία να ελέγξουν και να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα πριν χτυπήσει την πόρτα τους ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026. Μια διόρθωση όπως ο χαρακτηρισμός μιας επιφάνειας του ακινήτου ως βοηθητικού χώρου φέρνει εκπτώσεις στο φόρο ακόμη και έως και 90%.

Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση τα στοιχεία των ακινήτων που αποτυπώνονται στο Ε9. Αυτό σημαίνει ότι ένα λάθος στην επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας μπορεί να “φουσκώσει” τον λογαριασμό.

Για να αποφύγουν οι φορολογούμενοι τυχόν έξτρα χρεώσεις, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση, θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας στο Ε9. Τα περισσότερα λάθη εντοπίζονται στον όροφο, την έκταση των κύριων και βοηθητικών χώρων, τα εμπράγματα δικαιώματα, το ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου και των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτά καθώς και στους επαγγελματικούς χώρους.

Λάθη

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο του Ε9, μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στα εξής σημεία:

1. Αποθήκες – πάρκινγκ: Τσεκάρετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90%.

2. Ημιτελή κτίσματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει στο Ε9 ως ημιτελές το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας. Τα ημιτελή κτίσματα φορολογούνται με έκπτωση 60%.

3. Εμπράγματα δικαιώματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματά σας (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.

4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Αν έχει δηλωθεί λάθος στο Ε9 θα φουσκώσει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

5. Όροφος: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

6. Ηλικία: Στο συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

Οι κινήσεις στην πλατφόρμα του Ε9

– Επιλέξτε το έτος

– Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προχωρήσετε σε διορθώσεις.

– Μπορείτε να εισάγετε, μεταβάλλετε ή διαγράψετε ακίνητο στους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

– Σε περίπτωση εισαγωγής ακινήτου συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

– Εάν μεταβάλλετε ακίνητο τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

– Μη ξεχάσετε τον αριθμό παροχής ρεύματος

– Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.

– Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η νέα περιουσιακή τους κατάστασης και επιλέξετε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.