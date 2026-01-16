Νωρίτερα από το αναμενόμενο θα δουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα των συντάξεων Φεβρουαρίου στους λογαριασμούς τους, καθώς αλλάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών όλων των Ταμείων.

Με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ, οι καταβολές μεταφέρονται μία ημέρα νωρίτερα, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους που θα έχουν πρόσβαση στα ποσά πριν το τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του Δημοσίου μεταφέρονται μία ημέρα νωρίτερα και θα πραγματοποιηθούν στις 28 Ιανουαρίου, αντί για τις 29 που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Οι καταβολές αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις και περιλαμβάνουν τις μεταβολές από τις αυξήσεις, καθώς και τη μειωμένη φορολογική παρακράτηση.

Ειδικότερα, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του ΝΑΤ, καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα, η καταβολή θα ακολουθήσει το ίδιο χρονοδιάγραμμα με αυτό του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, μετά τις 17:00.