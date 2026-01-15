Αλλάζει η δεύτερη ημερομηνία πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, καθώς σύμφωνα με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ, η καταβολή για τους συνταξιούχους σε ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου αντί για τις 29 του μηνός.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις και περιλαμβάνουν τις αυξήσεις και τη μειωμένη φορολογική παρακράτηση. Το συνολικό όφελος για ορισμένους συνταξιούχους μπορεί να ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ. Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) θα πληρωθούν στις 27 Ιανουαρίου, ενώ οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου στις 28 Ιανουαρίου.

Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, με τις αλλαγές στις κρατήσεις να οδηγούν σε αυξημένα καθαρά ποσά για χιλιάδες δικαιούχους.

Ειδικότερα, οι συντάξεις των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) θα καταβληθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, όπως προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων και είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, μετά τις 17:00.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά – ν. 4387/2016): Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

ΙΚΑ: Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα πληρωθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί): Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

ΝΑΤ: Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Δημόσιο: Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν τις συντάξεις τους την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές: Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα του Δημοσίου, δηλαδή στις 29 Ιανουαρίου. Παράλληλα, συνεχίζεται η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.