Λίστα με 50 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν φέρεται να έχει στα χέρια του ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αξιολογεί τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη βίαιη καταστολή του θεοκρατικού καθεστώτος που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.500 διαδηλωτών.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η οργάνωση United Against Nuclear Iran (UANI), με έδρα την Ουάσιγκτον, παρέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/1) σε ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης έναν φάκελο με 50 στόχους υψηλής αξίας στο Ιράν, στρατιωτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Το έγγραφο περιλαμβάνει ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες, δομές διοίκησης και ανάλυση ρόλων. Παρουσιάστηκε λίγο πριν από κρίσιμες συσκέψεις εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του για τον σχεδιασμό της αμερικανικής πολιτικής.

Οι στοχεύσεις και η δομή των Φρουρών της Επανάστασης

Μεταξύ άλλων, το έγγραφο αποκαλύπτει τις ακριβείς συντεταγμένες του αρχηγείου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο λειτουργεί ως νευραλγικό κέντρο του ιρανικού στρατού και ελέγχει επιχειρησιακά τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η λίστα περιλαμβάνει τέσσερα βασικά υποαρχηγεία που επιβλέπουν διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας, προσφέροντας έτσι ένα λεπτομερές σχέδιο των δυνατοτήτων των Φρουρών να συντονίζουν τη δράση τους σε όλη την Τεχεράνη.

Η κρυφή υποδομή και οι δυνάμεις Μπασίτζ

Πέρα από τα κύρια κέντρα διοίκησης, ο φάκελος αποκαλύπτει μια εκτεταμένη υποδομή στην Τεχεράνη, η οποία λειτουργεί ως δίκτυο διοίκησης για τις πιο ριζοσπαστικοποιημένες μονάδες του καθεστώτος. Το δίκτυο αυτό συντονίζει τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνόμευση και τις ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση, πρόκειται για 23 περιφερειακές βάσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, καθεμία σε μία από τις 22 δημοτικές περιφέρειες της ιρανικής πρωτεύουσας. Η Μπασίτζ αποτελεί την εσωτερική παραστρατιωτική δύναμη του καθεστώτος και έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και δολοφονίες διαδηλωτών.

Στους στόχους περιλαμβάνονται επίσης δύο κομβικές ταξιαρχίες ασφαλείας στα βορειοανατολικά και στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, οι οποίες φέρονται να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων.