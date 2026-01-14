Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της εκλογής του άφησε τις προθέσεις του για την επίτευξη μιας παγκόσμιας κυριαρχίας να φανούν. Ακόμα πιο ενδεικτικές όμως ήταν οι πρώτες εβδομάδες του 2026 ενώ χαρακτηριστικό είναι και το ότι σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα ο Τράμπ έχει κάνει μέσα σε έναν χρόνο Προεδρίας τόσο χτυπήματα, όσα ο Μπάιντεν σε όλοκληρη την θητεία του. Πόσο μακριά θα φτάσει όμως;

Την πρώτη εβδομάδα του 2026:

– Ο Τραμπ συνέλαβε τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και σχεδιάζει να διαχειριστεί προσωπικά τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας, καθώς επιδιώκει να κυριαρχήσει στο Δυτικό Ημισφαίριο.

– Απαιτεί την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας σε μια πιθανή νέα αρπαγή γης.

– Δεσμεύτηκε ότι δεν θα υποχωρήσει στις εκκαθαρίσεις της εναντίον των παράτυπων μεταναστών, παρά τη δολοφονία της γυναίκας από τη Μινεάπολη, Ρενέ Γκουντ, από έναν πράκτορα της ICE.

Την δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου

– Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, αποκάλυψε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο Πάουελ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τον στοχοποιεί επειδή δεν υποκύπτει στις πιέσεις του Τραμπ για μεγάλες μειώσεις των επιτοκίων. Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για την υπόθεση, αλλά ο ισχυρισμός του Πάουελ ότι είναι θύμα της εργαλειοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης έρχεται μετά τη χρήση της ομοσπονδιακής εξουσίας από τον Τραμπ για να απαγγείλει κατηγορίες σε υποτιθέμενους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, σε υποθέσεις που δεν έχουν πάντα σταθεί στο δικαστήριο, όπως γράφει στο cnn και ο Στέφεν Κόλινσον.

Η έρευνα για τον Πάουελ θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στον αντικαταστάτη του, τον οποίο ο Τραμπ αναμένεται να διορίσει φέτος. Ποιο είναι αυτό; «Μην αγνοείτε τις απαιτήσεις του προέδρου, ακόμη και αν αυτές καταστρέφουν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας».

– Η απειλή προς το Ιράν … Πριν ακόμα οι κινητοποιήσεις στο Ιράν φτάσουν στο σημερινό επίπεδο ο Τραμπ προειδοποιούσε. Αν η καταστολή φέρει πολλούς νεκρούς θα επέμβουμε με χτυπήματα. Παρά τις απειλές του οι νεκροί έχουν ήδη ξεπεράσει, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, τις 2000 και σύμφωνα με ΜΚΟ μπορεί να έχουν φτάσει και τις 12.000.

– Απειλές προς την Κούβα. Ο Τραμπ πέρασε το Σαββατοκύριακο απειλώντας και την Κούβα μέσω των μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι ο έλεγχος της Βενεζουέλας πιέζει το κομμουνιστικό καθεστώς που αψηφά τις ΗΠΑ εδώ και 65 χρόνια να κάνει μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον ή να οδηγηθεί σε πολιτική κατάρρευση.

Το συμπέρασμα; Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βλέπουν τις ζωές τους να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ιδιοτροπίες του πιο απρόβλεπτου προέδρου!

Όμως το έχει πει ήδη ο Τραμπ. Θα κάνω σε αυτή την θητεία όσα δεν έκανε στην πρώτη!

Οι μισοτελειωμένες αποστολές

Όλα όσα έχουν ήδη συμβεί συμπληρώνουν το παζλ της αναστάτωσης που θέλει να προκαλέσει ο Τραμπ. Έχει όμως ανοίξει όλα τα μέτωπα που επιθυμεί; Ας δούμε τι έχει φανεί από μερικές συναντήσεις που έχει κάνει και τις μομφές που έχει αφήσει:

– Νότια Αφρική

Το πολιτικό σκάκι του Τραμπ δεν φαίνεται να περιορίζεται στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όταν ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα επισκέφθηκε το Οβάλ Γραφείο τον Μάιο, ο πρόεδρος προσπάθησε να τον υπονομεύσει στο εσωτερικό με ένα βίντεο που υπονοούσε ότι οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί αντιμετώπισαν γενοκτονία.

– Νότια Κορέα

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της χώρας Λι Τζάε Μιούνγκ έπρεπε να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερη πρόκληση λίγο πριν από την παρουσία του στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Τραμπ δημοσίευσε ένα εμπρηστικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με φερόμενες επιδρομές σε εκκλησίες στη Νότια Κορέα. Το επεισόδιο ήταν μια υπενθύμιση ότι σχεδόν τίποτα δεν είναι απαγορευμένο για τον Τραμπ όταν επιδιώκει να θέσει εκτός ισορροπίας άλλους ηγέτες.

– Η αστάθεια στην Ευρώπη και ο Τραμπ

Όπως γράφουν αναλυτές, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να αποσταθεροποιήσει τις κεντρώες και κεντροαριστερές κυβερνήσεις και στην Ευρώπη. Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας υποστηρίζει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός απειλείται από «πολιτισμική διαγραφή» λόγω των κυμάτων μουσουλμανικής μετανάστευσης. Υποστηρίζει «την αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων» και λέει ότι η πολιτική των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Οι ηγέτες, από την άλλη πλευρά, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας υποστηρίζουν ότι τα ακροδεξιά κόμματα που υποστηρίζουν τον Τραμπ, όπως ο Εθνικός Συναγερμός, η Εναλλακτική για τη Γερμανία και το Reform UK, αντίστοιχα, απειλούν τον ιστό των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Κανείς δεν μπορούσε να περιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εγγυητής των ελευθεριών τους για 80 χρόνια, θα αναδεικνύονταν ως άμεση απειλή για την πολιτική τους σταθερότητα.

Αν τώρα ψάχνουμε την απάντηση στο ερώτημα «Μέχρι που θα τραβήξει το σχοινί ο Τραμπ;» νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει η επιθυμία του για την απόκτηση της παγκόσμιας κυριαρχίας.