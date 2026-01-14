«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Χρυσό Θόλο που χτίζουμε», αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ! Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου και τώρα την ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

Στον Λευκό Οίκο σήμερα οι ΥΠΕΞ Δανίας – Γροιλανδίας

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα βρεθούν σήμερα στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης για το τεράστιο νησί της Αρκτικής.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είχε ζητήσει να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά όμως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο καθώς ζήτησε να συμμετάσχει σε αυτή και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την Κυριακή ότι θα το πράξει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».