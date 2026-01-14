Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα εγκαινιάσει νέο προξενείο στη Γροιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου, σε μια κίνηση που το Παρίσι σχεδίαζε από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με δήλωση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία των ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.

Ο Μπαρό κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν, όπως είπε, να ασκούν εκβιασμό προς τη Γροιλανδία και να δηλώνουν ότι επιδιώκουν τον έλεγχο της αυτόνομης δανέζικης περιοχής. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, τόνισε πως τέτοιες κινήσεις προκαλούν εντάσεις εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Η επίθεση εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ δεν θα είχε νόημα, θα ήταν μάλιστα αντίθετη στα συμφέροντα των ΗΠΑ (…) οπότε αυτός ο εκβιασμός πρέπει προφανώς να σταματήσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Γάλλος υπουργός.