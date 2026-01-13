Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών υποβάθμισε τη Δευτέρα τον κίνδυνο πιθανής αμερικανικής επίθεσης στη Γροιλανδία, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί πρόθεσης των ΗΠΑ να «αποκτήσουν» την αυτόνομη περιοχή, που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας, συμμάχου της Ουάσιγκτον στο NATO.

«Δεν έχω καμιά ένδειξη πως αυτό εξετάζεται σοβαρά» από την αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας διά της βίας, μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Ο γερμανός υπουργός πρόσθεσε ότι «υπάρχει κοινό ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα ασφαλείας που τίθενται στην αρκτική περιφέρεια», τονίζοντας πως «πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε».

«Το NATO βρίσκεται τώρα στη διαδικασία κατάρτισης πιο στέρεων σχεδίων για το ζήτημα αυτό, τα οποία θα συζητηθούν κατόπιν με τους αμερικανούς εταίρους μας», συμπλήρωσε ο Βάντεφουλ.

Η επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον πραγματοποιείται λίγο πριν από τη συνάντηση που αναμένεται να έχει ο Μάρκο Ρούμπιο με αξιωματούχους της Δανίας και της Γροιλανδίας εντός της εβδομάδας.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον θα αποκτήσει τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», διευκρινίζοντας πως δεν αναφερόταν σε προσωρινή «μίσθωση» της νήσου, αλλά σε πλήρη προσάρτησή της.

Ο πρώην πρόεδρος θεωρεί τη Γροιλανδία κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια των ΗΠΑ έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, ενώ κατηγορεί τη Δανία ότι παραμελεί την άμυνα και τη διαχείριση του νησιού.

Κίνηση Κογκρέσου και αντιδράσεις συμμάχων

Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ανακοίνωσαν ότι αντιπροσωπεία τους θα ταξιδέψει στην Κοπεγχάγη την Παρασκευή και το Σάββατο, καθ’ οδόν προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Η αποστολή θα συναντηθεί με επιχειρηματίες και πολιτικούς, με στόχο «την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και την εδραίωση των εμπορικών σχέσεων», όπως δήλωσε ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς.

«Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το Κογκρέσο να φανεί ενωμένο στην υποστήριξη των συμμάχων μας και της κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις.

Ανησυχία για την ατλαντική συμμαχία

Μετά τις αμερικανικές απειλές, το NATO και η Γροιλανδία δήλωσαν ότι επιθυμούν να ενισχύσουν την άμυνα της περιοχής.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν είχε προειδοποιήσει στις αρχές του μήνα ότι η προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σήμαινε «το τέλος» και τον «θάνατο» της ατλαντικής συμμαχίας.

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων, διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων παραμένουν αναξιοποίητοι. Η στρατηγική της θέση την καθιστά κομβικό σημείο για τις διεθνείς ισορροπίες, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση στο νησί, έχοντας λειτουργήσει περίπου δέκα κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.