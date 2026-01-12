Γαλλία προχωρά σε μια κίνηση με έντονο διπλωματικό συμβολισμό και σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, ενισχύοντας την παρουσία της στην Αρκτική. Η υπουργός Εθνικής Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα εγκαινιάσει σύντομα νέο προξενείο στη Γροιλανδία, υλοποιώντας δέσμευση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Το «μπλόκο» του Παρισιού σε σενάρια αμερικανικής επέμβασης

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται τη στιγμή που η Γαλλία φαίνεται να παίρνει θέση απέναντι στις φήμες για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο, η Βοτρέν υπενθύμισε ότι οι 56.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας διαθέτουν δανική υπηκοότητα, τονίζοντας τη σημασία αυτού του δεδομένου.

«Υπάρχει, από το 1951, μια συμφωνία άμυνας μεταξύ ΗΠΑ και Γροιλανδίας. Εκ παραλλήλου οι 56.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν δανική υπηκοότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν αύριο αμερικανικά στρατεύματα επιτίθεντο στη Γροιλανδία, θα είχαμε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θα επιτίθετο σε άλλη χώρα-μέλος. Μια τέτοια κατάσταση θα συνιστούσε μια εξαιρετικά σοβαρή και ανησυχητική κλιμάκωση», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Άμυνας.