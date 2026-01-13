Ηνωμένες Πολιτείες και Γροιλανδία βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, μετά την κατάθεση πρότασης νόμου από ρεπουμπλικανό βουλευτή της Φλόριντα για την ένταξη του νησιού ως 51ης πολιτείας των ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένη να αποκτήσει τον έλεγχο του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, χώρα-σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Νόμος περί της προσάρτησης και της εισδοχής της Γροιλανδίας στους κόλπους της Ένωσης», κατατέθηκε από τον βουλευτή Ράντι Φάιν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Το κείμενο προβλέπει την εξουσιοδότηση του προέδρου των ΗΠΑ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απόκτηση της Γροιλανδίας ως αμερικανικού εδάφους.

«Η Γροιλανδία δεν είναι κάποιο μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι ένα ζωτικής σημασίας ατού για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Φάιν, υπογραμμίζοντας ότι όποιος ελέγχει το νησί ελέγχει και τις κύριες οδούς ναυσιπλοΐας στην Αρκτική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για προσωρινή «μίσθωση», αλλά για μόνιμη απόκτηση. Ο πρώην πρόεδρος θεωρεί πως η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την αμερικανική ασφάλεια απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία, ενώ κατηγορεί τη Δανία ότι έχει εγκαταλείψει την άμυνα του νησιού.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «χρονοδιάγραμμα» για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας, ωστόσο τόνισε πως αποτελεί «προτεραιότητα» για τον Τραμπ. Από την πλευρά της, η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε προειδοποιήσει στις αρχές Ιανουαρίου ότι μια ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σήμαινε «το τέλος του ΝΑΤΟ».

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, διαθέτει πλούσιους αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτους ορυκτούς πόρους και κατέχει στρατηγική θέση στην Αρκτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση στο νησί, ενώ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου λειτουργούσαν εκεί περίπου δέκα αμερικανικές εγκαταστάσεις.