Την σχέση του με την θρησκεία σχολίασε ο Στέλιος Ρόκκος με πολύ ειλικρίνεια στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA, ενώ αποκάλυψε και πράγματα που δεν ξέραμε για εκείνον και την σύζυγο του Λελέ.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το τι σχέση έχει με την θρησκεία ο ίδιος απάντησε:

“Θα σου πω με την Εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω. Η θρησκεία πιστεύω ότι είναι οι θρησκείες μάλλον. Έχουν να κάνουν με την καλυτέρευση μου και μιλάνε για αγάπη, μιλάνε για δικαιοσύνη, μιλάνε για όλα αυτά που πιστεύω και υπηρετώ σαν άνθρωπος.”

Eνώ συμπλήρωσε:

“Δεν θέλω να το πιάσω. Θα σου πω. Έχω. Με έχουν διώξει από την εκκλησία γενικά οι. Ιερείς. Δηλαδή το πως φέρονται, το πως κουνάνε το δάκτυλο. Πιστεύω ότι αν γύρναγε ο Χριστός ας πούμε. Ο πρώτος του στόχος θα ήταν αυτοί για να ξεκαθαρίσει το θέμα του Χριστιανισμού. Και θα μου πεις το σταυρό μου τον κάνω, αλλά όχι με τον τρόπο που τον κάνουν αυτοί. Τον κάνω για να φέρω όλη αυτή τη θετική ενέργεια μέσα μου και να την κρατήσω μέσα μου. Θεωρώ ότι όλη αυτή η κίνηση που κάνω είναι για να έρθει όλη αυτή η καλή ενέργεια που. Με περιβάλλει και που έχω μέσα μου να την ξέρεις. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση. Αυτοσυγκέντρωσης. Καμία σχέση με αυτά που μας έχουν διδάξει.”

O ίδιος μάλιστα συμπλήρωσε πως δεν πάει εκκλησία το Πάσχα ενώ με την σύζητο του που μετράνε 15 χρόνια μαζί έχουν παντρευτεί με πολιτικό γάμο.

Τέλος, παραδέχθηκε πως ενώ είναι η γυναίκα της ζωής του οι 2 τους δεν θέλησαν παιδιά, εκείνη από προσωπική επιλογή και ο Στέλιος Ρόκκος καθώς έχει ήδη 4 παιδιά. Μάλιστα παραδέχθηκε πως κάτι τέτοιο από πλευράς του ήταν εγωιστικό αλλά ήταν τυχερός καθώς η ίδια δεν ήταν η γυναίκα που ήθελε παιδιά.