Η Γλυκερία τοποθετήθηκε σχετικά με τις αποχωρήσεις χωρών από την Eurovision 2026 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, εκφράζοντας τη διαφωνία της με αυτή την επιλογή.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», επισημαίνοντας ότι θεωρεί λανθασμένες τις αποχωρήσεις και θέλησε να μην επεκταθεί περαιτέρω στη συζήτηση γύρω από το θέμα.

Η Γλυκερία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα το συζητήσουμε αυτό! Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ. Δεν έχω κανένα θέμα με τα αρνητικά σχόλια. Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο».

Αναφορικά με τα τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για τη φετινή διοργάνωση, η ερμηνεύτρια δήλωσε: «Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision και δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω και τον διαγωνισμό».