Τις τελευταίες ώρες πριν από την επίσημη λήξη της προθεσμίας για την επιβεβαίωση των συμμετοχών στη 70ή επετειακή Eurovision 2026 τον Μάιο, η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει εκπρόσωπο στη Βιέννη.

Η Εθνική Ραδιοτηλεόραση της Ισλανδίας (RÚV) αποφάσισε την αποχώρηση επικαλούμενη τη συμμετοχή της ισραηλινής ραδιοτηλεόρασης KAN, η οποία, όπως δήλωσε, έχει προκαλέσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) όσο και στο ευρύ κοινό.

Στην σχετική της ανακοίνωση η RÚV αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ως εκ τούτου, η RÚV κατέληξε στο συμπέρασμα να ενημερώσει σήμερα την EBU ότι η RÚV δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision τον επόμενο χρόνο».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η EBU ενέκρινε νέα μέτρα για την προστασία της ψηφοφορίας, ωστόσο η RÚV δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την επάρκειά τους.

Η Ισλανδία προστίθεται στη λίστα χωρών που έχουν ήδη αποσύρει τη συμμετοχή τους, όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία. Η Ισπανία αποχώρησε αφού η πρότασή της για ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του σραήλ απορρίφθηκε, με τις υπόλοιπες χώρες να ακολουθούν άμεσα.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της KAN Γκολάν Γιόχπαζ, χαρακτήρισε τις κινήσεις αυτές ως: ««Ένα μποϊκοτάζ μπορεί να ξεκινήσει σήμερα με το Ισραήλ, αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα τελειώσει ή ποιον άλλο μπορεί να βλάψει. Αυτό είναι πραγματικά το πώς θέλουμε να μείνει στην ιστορία αυτός ο διαγωνισμός στην 70ή επέτειό του;»

Τέλος, το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovision από το 1973, έχει κατακτήσει τέσσερις νίκες και στον διαγωνισμό του 2025 κατέλαβε τη δεύτερη θέση.