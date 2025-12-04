Στο Ισραήλ θα επιτραπεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους, με δύο τηλεοπτικούς σταθμούς να δηλώνουν ότι θα μποϊκοτάρουν την εκδήλωση.

Ο μουσικός διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και μετά από συνεδρίαση της γενικής της συνέλευσης, δύο μέλη δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS και ο ισπανικός RTVE εξέδωσαν αμέσως δηλώσεις ότι οι αντίστοιχες χώρες δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026.

Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε επίσης δηλώσει προηγουμένως ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό εάν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ η Σλοβενία και η Ισλανδία είχαν κάνει παρόμοιες ανακοινώσεις.

Πηγή: SkyNews