Η επικείμενη ψηφοφορία για το αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κόλπους της European Broadcasting Union (EBU), με αρκετές χώρες να απειλούν με αποχώρηση, γεγονός που ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πηγή της βιομηχανίας μέσων ενημέρωσης που μίλησε στο Reuters, ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει τη Γερμανία να αποσυρθεί από τη μετάδοση και τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία εμφανίζεται αποφασισμένη να αποχωρήσει εάν το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό. Ο πρόεδρος του RTVE, José Pablo López, υπερασπίστηκε τη στάση του δημόσιου φορέα, επισημαίνοντας ενώπιον του κοινοβουλίου ότι η απόφαση είχε ληφθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο, «πριν την εκεχειρία στη Γάζα».

Η συζήτηση για την Eurovision 2026 διεξάγεται την ώρα που τα μέλη της EBU εξετάζουν νέους κανόνες με στόχο να αποτραπεί αθέμιτη προώθηση συμμετοχών από κυβερνήσεις ή τρίτους παράγοντες. Η EBU έχει αναφέρει ότι, εφόσον οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θεωρηθούν επαρκείς, θα τεθεί σε ψηφοφορία η συμμετοχή — χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένη χώρα.

Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από τη Σλοβενία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία έχουν επίσης απειλήσει με μποϊκοτάζ, επικαλούμενοι την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 70.000, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές.

Προσπάθεια ουδετεροποίησης και αυξανόμενες εντάσεις

Παρά την προσπάθεια της EBU να διατηρήσει τον διαγωνισμό «μη πολιτικό» και εστιασμένο αποκλειστικά στη μουσική, οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά το κλίμα. Πιθανές αποχωρήσεις κρατών όπως η Γερμανία ή η Ισπανία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τη διεθνή τηλεθέαση όσο και τα έσοδα από χορηγίες.

Φέτος, επικριτές κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι αθέμιτα ενίσχυσε τη δεύτερη θέση του εκπροσώπου του, Yuval Raphael, επιζώντα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες, αλλά κάνει λόγο για «διεθνή εκστρατεία δυσφήμισης».

Η EBU, σε ανακοίνωσή της, τόνισε: «Ελπίζουμε ότι το πακέτο μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη ότι έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα για να προστατεύσουμε την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητα του Διαγωνισμού Τραγουδιού».

Ο ειδικός της Eurovision Paul Jordan, χαρακτήρισε τις εξελίξεις «κρίσιμη στιγμή» για τον θεσμό. Παράλληλα, ο Ben Robertson από το ESC Insight σημείωσε ότι χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ, η διοργάνωση ενδέχεται να «απομονωθεί ακόμη περισσότερο».

Πηγές από τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN υποστηρίζουν ότι οι συζητήσεις περί αποκλεισμού είναι αδικαιολόγητες, επιμένοντας ότι ο οργανισμός «τηρεί πλήρως τους κανόνες της EBU» και αναφέροντας τη θετική απήχηση που έχουν παραδοσιακά οι ισραηλινές συμμετοχές.

