Η αναταραχή για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026 συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι κάποιες χώρες υπαναχώρησαν από τις απειλές για αποχώρησή τους από τον μουσικό διαγωνισμό εάν δεν αποβάλλονταν το Ισραήλ λόγω του πολέμου με την Παλαιστίνη.

Η Ισπανία ωστόσο συνεχίζει τις πιέσεις με τον πρόεδρο του RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεθ, να εκδίδει σχετική ανακοίνωση, επιμένοντας στην επιλογή της αποβολής του Ισραήλ από την Eurovision 2026. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Θέλω να θίξω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: τη συστηματική μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τους ίδιους τους κανόνες του διαγωνισμού. Το Ισραήλ τον έχει χρησιμοποιήσει πολιτικά, έχει προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα και δεν έχει τιμωρηθεί για αυτή τη συμπεριφορά, η οποία συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε εμπλακεί σε αυτή τη χρήση του διαγωνισμού, θα είχε τιμωρηθεί και θα είχε προσωρινά αποβληθεί».

Συνεχίζει αναφέροντας ότι «θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, για να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή της EBU, Νόελ Κουράν, για την επιστολή που μου έστειλε την περασμένη Δευτέρα, στην οποία αναγνώρισε ότι χάρη στις πιέσεις του RTVE, θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για την αποτροπή της κυβερνητικής παρέμβασης και της πολιτικής χρήσης του διαγωνισμού, εκτός από τις νοθευμένες ψήφους που είχαν σημειωθεί. Θέλω να δηλώσω εδώ, ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν, ούτε εγγυώνται ότι η παρέμβαση από μια κυβέρνηση, όπως του Ισραήλ ή οποιασδήποτε άλλης, δεν μπορεί να συμβεί ξανά. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα και αυτή είναι η πρόταση που θα φέρουμε στην επόμενη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Δεκεμβρίου».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Σλοβενία και η Ιταλία είναι δύο ακόμη από τις χώρες που απειλούν με την αποχώρησή τους για τον ίδιο λόγο. Στο πρόσφατο παρελθόν δε είχε τεθεί ζήτημα ψηφοφορίας σχετικά με την συμμετοχή του Ισραήλ, ωστόσο ακόμα δεν φαίνεται να έχουν παρθεί αποφάσεις.