Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «σκάνδαλο» το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ από τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι αυτό συζητείται καν. Το Ισραήλ έχει θέση στον διαγωνισμό», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Ερωτηθείς αν η Γερμανία θα έπρεπε να αποσυρθεί οικειοθελώς από τη διοργάνωση σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, απάντησε: «Αυτό θα υποστήριζα».

Η συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, διαρκεί εδώ και μήνες, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα απέχουν, εάν το Ισραήλ αποκλειστεί. Από την πλευρά της, η EBU έχει ανακοινώσει πως η τελική απόφαση θα ληφθεί με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εντός του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ARD, το 65% των Γερμανών θεωρεί πως καλλιτέχνες και αθλητές από το Ισραήλ δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για τις ενέργειες της κυβέρνησής τους. Αντίθετα, το 24% υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός της χώρας από διεθνείς οργανισμούς θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο πίεσης προς την ισραηλινή ηγεσία.

Οι δηλώσεις Μερτς για το VAR

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μερτς εμφανίστηκε ανοιχτός και στην κατάργηση της χρήσης του VAR (Video Assistant Referee) στο ποδόσφαιρο, υποστηρίζοντας ότι «η επιθυμία για απόλυτη τελειότητα έχει ξεπεράσει τα όρια». «Δεν θα με πείραζε να το καταργήσουμε πάλι και να βασιζόμαστε στις αποφάσεις των διαιτητών. Τώρα έχουμε τέσσερις σε κάθε παιχνίδι και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν», ανέφερε.

Ο καγκελάριος, γνωστός ποδοσφαιρόφιλος και οπαδός της Borussia Dortmund, συμμετείχε μέχρι το 2014 στο εποπτικό συμβούλιο της ομάδας. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν έχει καταλήξει σε οριστική άποψη για το θέμα, καθώς, όπως σημείωσε, «από την άλλη πλευρά υπάρχει η δυνατότητα οι διαιτητές να αλλάξουν μια απόφαση».