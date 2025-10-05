Το ΡΙΚ έχει δώσει το πράσινο φως για τη διαδικασία εσωτερικής επιλογής, προκειμένου να καθοριστεί ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί το 2026 στη Βιέννη. Η αρχηγός αποστολής, Εύη Παπαμιχαήλ, επιβεβαίωσε στο Omega Channel ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με συμμετοχές να έχουν υποβληθεί από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες Ελλάδας και Κύπρου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ιάσονο, ο οποίος αποκάλυψε τα ονόματα στην εκπομπή Πάμε Παρέα, οκτώ γνωστοί καλλιτέχνες έχουν προταθεί, με κάθε υποψηφιότητα να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο δημιουργικό πλάνο — συνθέτες, παραγωγούς και σκηνοθέτες — όπως συμβαίνει στις πιο επαγγελματικές συμμετοχές του θεσμού.

Οι υποψήφιοι που διεκδικούν τη σκηνή της Βιέννης

Η Josephine, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες pop τραγουδίστριες της Ελλάδας, είχε συμμετάσχει στον ελληνικό εθνικό τελικό το 2014 με το «Dancing Night». Με την εμπειρία και τη σκηνική της παρουσία, θεωρείται από πολλούς φαβορί για την κυπριακή εκπροσώπηση.

Η Ευαγγελία, που έχει χτίσει καριέρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, επιδιώκει εδώ και χρόνια να ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Το μεσογειακό της στυλ και η διπλή της ταυτότητα (ελληνική και ιταλική) την καθιστούν ξεχωριστή επιλογή με ευρωπαϊκό προφίλ.

Η Κατερίνα Στικούδη, γνωστή για την εκρηκτική της σκηνική παρουσία και την πολυδιάστατη καριέρα της στη μουσική και την τηλεόραση, φέρεται να εξετάζει σοβαρά τη συμμετοχή της μέσω εσωτερικής επιλογής, παρότι παλαιότερα είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο εθνικού τελικού.

Ο Good Job Nicky (Νικόλας Βαρθακούρης), με pop και alternative ήχο, είχε συζητηθεί έντονα και για την ελληνική εκπροσώπηση. Ο ίδιος έχει δηλώσει με αυτοπεποίθηση ότι αν πάει στη Eurovision, «δεν φεύγει χωρίς μια θέση στην πεντάδα». Η ιδιαίτερη αισθητική του και η ευρωπαϊκή του ταυτότητα τον καθιστούν από τους πιο ενδιαφέροντες διεκδικητές.

Ο Γιώργος Περρής, διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης με συνεργασίες σε Ευρώπη και Αμερική, φέρνει έναν πιο «κλασικό» και ποιοτικό αέρα στη λίστα. Με το crossover ρεπερτόριό του και τη φωνητική του αρτιότητα, θα μπορούσε να δώσει στην Κύπρο μια πιο ώριμη, ερμηνευτική πρόταση.

Η Νίνα Μαζάνη, γνωστή για το έντεχνο ρεπερτόριό της και τις συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς, αποτελεί τη «dark horse» της λίστας. Η υποψηφιότητά της δείχνει πρόθεση του ΡΙΚ να εξετάσει και πιο καλλιτεχνικές επιλογές, πέρα από τη mainstream pop.

Η Mikay, ανερχόμενη pop performer με ισχυρή παρουσία στα social media, φέρεται να έχει υποβάλει προτάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Ο συνδυασμός της νεανικής της εικόνας και των διεθνών επιρροών (R&B και K-pop) την καθιστούν φρέσκια και απρόβλεπτη επιλογή.

Τέλος, η Antigoni, τραγουδίστρια κυπριακής καταγωγής που ζει στο Λονδίνο, έγινε γνωστή μέσα από το Love Island UK και τη συμμετοχή της στην περιοδεία της Μαρίνας Σάττι. Η ίδια έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί να εκπροσωπήσει την πατρίδα της, δίνοντας και έναν συγκινησιακό τόνο στην υποψηφιότητά της.

Η επιλογή και το στοίχημα του ΡΙΚ

Η τελική επιλογή θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή εκτός ΡΙΚ, ακολουθώντας το πρότυπο της Junior Eurovision, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης αξιοκρατία και διαφάνεια. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η επιτροπή θα κληθεί να αποφασίσει όχι μόνο ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, αλλά και ποιο ύφος θέλει να παρουσιάσει η χώρα στη σκηνή της Βιέννης — pop, crossover ή κάτι εντελώς διαφορετικό.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η κούρσα για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, και η Κύπρος φαίνεται πιο αποφασισμένη από ποτέ να κάνει τη μεγάλη επιστροφή της στη διεκδίκηση της κορυφής.