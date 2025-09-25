Απόφαση «βόμβα» που ανατρέπει τα δεδομένα στον κόσμο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 έλαβε η EBU, καθώς μετά από διαφωνίες και αντιδράσεις που δεν είχαν προηγούμενο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε σύμφωνα με το krone να θέσει σε ψηφοφορία των μελών της τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Το θέμα που αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο έντονης συζήτησης, έφθασε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο συνεδρίασε με τη συμμετοχή του πρώην αντιπροέδρου, Πέτρ Ντβόρακ, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση. Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN. Όπως εξήγησε η ίδια, το βάθος της διαφωνίας ήταν τέτοιο που καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη μιας κοινής συναίνεσης από το Συμβούλιο.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί την συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή. Ωστόσο, η ίδια η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί με διαφορετικό τρόπο, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».

📡 Krone has published the letter sent on behalf of EBU President Ms. Delphine Ernotte-Cunci, confirming the meeting for early November. “The Board agreed that this question merited a broader democratic basis for a decision, whereby all Members should be given a voice.” https://t.co/VREVQIsYwU pic.twitter.com/qAsnBYhUjA — ESC Discord (@ESCdiscord) September 25, 2025

Η διαδικασία και το κρίσιμο διακύβευμα

Αντιμέτωπη με μια τόσο διχαστική κατάσταση, η Ένωση αποφάσισε να δώσει τον λόγο στα ίδια τα μέλη της, μεταφέροντας το βάρος της απόφασης σε μια ευρύτερη διαδικασία. «Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για μια απόφαση, ώστε να ακουστεί η φωνή όλων των Μελών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει μια έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου. Εκεί, όλοι οι φορείς θα κληθούν να ψηφίσουν για το κρίσιμο ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.

Η επίσημη επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία αναμένεται να σταλεί στα μέλη την ερχόμενη εβδομάδα.