Τη διαφωνία του με τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ, εξέφρασε ο γερμανός υπουργός Πολιτισμού. Ο Βόλφραμ Βάιμερ τόνισε σε ανακοίνωσή του πως «η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική», επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ αντιτίθεται στη θεμελιώδη αυτή ιδέα και μετατρέπει μία γιορτή συνεννόησης των λαών σε δικαστήριο.

Η τοποθέτηση του γερμανού υπουργού ακολουθεί τη στάση της Αυστρίας, χώρας που θα φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό, η οποία εξέφρασε επίσης τη λύπη της για τα αιτήματα αποκλεισμού του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα στείλουν αντιπροσωπεία στη Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, εφόσον επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Επιπλέον, χώρες όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ, έχοντας περιθώριο μέχρι τον Δεκέμβριο για να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Η θέση της Γερμανίας και το ιστορικό πλαίσιο

Ο Βόλφραμ Βάιμερ υπογράμμισε ότι «η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση – η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή». Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού».

Η Eurovision έχει συχνά βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων. Το 2022, η Ρωσία αποκλείστηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός της Λευκορωσίας μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Η Γερμανία, λόγω της ιστορικής ευθύνης της για την εξόντωση έξι εκατομμυρίων Εβραίων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένει –μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες– από τους βασικούς υποστηρικτές του Ισραήλ.