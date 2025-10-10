Η Αυστρία, που αναμένεται να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2026 μετά τη νίκη του JJ με το τραγούδι “Wasted Love”, δήλωσε ότι θα αρνηθεί να φιλοξενήσει τη διοργάνωση εάν το Ισραήλ αποκλειστεί. Τη θέση αυτή διατύπωσαν ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ και ο γενικός γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ÖVP, Αλεξάντερ Προλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), που διοργανώνει τη Eurovision, ανακοίνωσε ότι θα λάβει οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ σε γενική συνέλευση τον Νοέμβριο. Μέχρι τότε, συνεχίζεται η έντονη δημόσια και πολιτική πίεση.

Πιέσεις για αποκλεισμό και αντιδράσεις

Η κριτική κατά της ισραηλινής συμμετοχής εντάθηκε μετά την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Χώρες όπως η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία έχουν δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση της Ισπανίας, ως ενός από τους «Big Five» χορηγούς της Eurovision.

Αντιθέτως, η Γερμανία τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει: «Το Ισραήλ έχει μια θέση εκεί» και να προειδοποιεί ότι η Γερμανία θα αποσυρθεί εάν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής πύλης Ynet, η EBU φέρεται να έχει «ανεπίσημα» προτείνει στο Ισραήλ να συμμετάσχει υπό ουδέτερη σημαία, όπως έκαναν οι Ρώσοι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση ή αποδοχή αυτής της λύσης από την ισραηλινή πλευρά.

Επίσης η EBU έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η Eurovision είναι διαγωνισμός μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων και όχι κυβερνήσεων, επισημαίνοντας ότι ο Ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN δεν έχει παραβιάσει κανέναν από τους ισχύοντες κανόνες συμμετοχής.

Σε περίπτωση που η Αυστρία αρνηθεί τελικά να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει το BBC, το οποίο θεωρείται ανεπίσημος προεπιλεγμένος ραδιοτηλεοπτικός φορέας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από Euronews