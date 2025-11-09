Με 264 υποβολές προτάσεων ολοκληρώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής η πρώτη φάση της διαδικασίας ανάδειξης του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον ερχόμενο Μάιο. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν στη διάθεσή τους επτά εβδομάδες προκειμένου να καταθέσουν στην ΕΡΤ τον απαραίτητο φάκελο συμμετοχής στην αναβαθμισμένη διαδικασία που εφάρμοσε φέτος η δημόσια τηλεόραση μετά την περσινή επιτυχία της ανοιχτής πρόσκλησης συμμετοχής, η οποία ανέδειξε την Κλαυδία.

Ανερχόμενοι αλλά κι αναγνωρίσιμοι δημιουργοί κι ερμηνευτές, κατέθεσαν υποψηφιότητα, φιλοδοξώντας να είναι εκείνοι που θα εμφανιστούν στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας με τα ελληνικά χρώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταξύ εκείνων που δήλωσαν συμμετοχή περιλαμβάνονται οι Good Job Nicky, Πέννυ Μπαλτατζή, Μαρσό, Ευαγγελία (πέρυσι έμεινε δεύτερη στον εθνικό τελικό), Τάνια Μπρεάζου, Δημήτρης Σαμόλης, Νίκος Γκάνος με τον Claydee, Ναυσικά, Ιντρα Κέιν, Στέλλα Γεωργιάδου, Dinamiss (τέταρτες στον περσινό εθνικό τελικό), Μαυρίκιος Μαυρικίου και Νίνα Λοτσάρη.

Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος της καλλιτεχνικής κοινότητας για τη διαδικασία είναι ότι οι 264 υποβολές αποτελούν αριθμό ρεκόρ, αφού πέρυσι στην αντίστοιχη πρόσκληση είχαν κατατεθεί 187 προτάσεις. Στην επόμενη φάση, θα εξεταστεί από τους ανθρώπους της ΕΡΤ η εγκυρότητα των τραγουδιών που υποβλήθηκαν ώστε να «κοπούν» όσες συμμετοχές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που είχε ορίσει η δημόσια τηλεόραση. Κατόπιν, επιτροπή ειδικών που θα στηθεί στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, θα αναλάβει να ακούσει όλες τις έγκυρες προτάσεις για να τις αξιολογήσει. Σκοπός είναι να καταλήξουν σε 28 κομμάτια τα οποία θα διαγωνιστούν στις προκριματικές βραδιές για τον εθνικό τελικό. Η ΕΡΤ φέτος για πρώτη φορά θέσπισε τη διεξαγωγή δύο ημιτελικών, στον καθένα από τους οποίους θα παρουσιαστούν ζωντανά 14 τραγούδια. Από αυτά, επτά από κάθε εκπομπή θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο εθνικό τελικό. Το αποτέλεσμα στους ημιτελικούς, κατά τα πρότυπα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, θα διαμορφώσει η ψήφος του τηλεοπτικού κοινού. Στον τελικό, όμως, θα συνυπολογιστούν και οι προτιμήσεις των τηλεθεατών κατά 50% και των δύο κριτικών επιτροπών με Ελληνες και διεθνείς προσωπικότητες της μουσικής κατά 50%.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ΕΡΤ, η εβδομάδα των ημιτελικών και του τελικού αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Σίγουρη, θεωρείται η παρουσία της περσινής εκπροσώπου της Ελλάδας στον διαγωνισμό Κλαυδίας. Ρόλο στις τρεις βραδιές αναμένεται να έχει και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος εκτός από την παρουσίαση συζητάει με την κρατική τηλεόραση να έχει και την επιμέλεια των κειμένων. Το σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιος να αποτελέσει το βασικό πρόσωπο του κάθε σόου με δίπλα του έναν συμπαρουσιαστή, ο οποίος θα είναι διαφορετικός από βραδιά σε βραδιά. Παράλληλα, προχωράει και ο διαγωνισμός για την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει την παραγωγή των ημιτελικών και του τελικού. Η δημοσίευσή του στη Διαύγεια αναμένεται το επόμενο διάστημα, με φαβορί να θεωρείται το Mad TV, το οποίο τόσο στο παρελθόν όσο και πέρυσι είχε επιμεληθεί τις παραγωγές που ανέδειξαν τις ελληνικές συμμετοχές στη Γιουροβίζιον.