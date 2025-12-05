Σοβαρούς τριγμούς προκαλεί στη φετινή Eurovision η απόφαση να μην αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα τέσσερις χώρες, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι χώρες αυτές επικαλούνται πολιτικούς και ανθρωπιστικούς λόγους, αναφερόμενες στις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα. Όπως έγινε γνωστό, είχε τεθεί αίτημα για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη διοργάνωση, ωστόσο η πλειοψηφία των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης αποφάσισε ότι δεν απαιτείται σχετική ψηφοφορία. Αντί αυτού, εγκρίθηκαν νέοι, αυστηρότεροι κανόνες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, γεγονός που επιτρέπει στο Ισραήλ να συνεχίσει κανονικά τη συμμετοχή του.

Η Ισπανία, Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία δεν θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ενώ η Ισλανδία, Βέλγιο, Φινλανδία και Σουηδία θα ανακοινώσουν τι πρόκειται να κάνουν.

Από την άλλη, η Γερμανία είχε απειλήσει να αποχωρήσει αν έφευγε το Ισραήλ, το ίδιο και η Αυστρία.

Όλα αυτά στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης στη Γενεύη, όπου μέλη της είναι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί από 56 χώρες.

Να σημειωθεί, ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ είπε ότι είναι μια εκτιμητή χειρονομία αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και συνεργασίας που συμβολίζει τη νίκη απέναντι σε όσους επιδιώκουν να φιμώσουν το Ισραήλ και να διαδώσουν το μίσος.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε κατηγορηθεί ότι παρενέβη για να ενισχύσει τη θέση της υποψήφιας της φετινής με μια τεράστια διαφημιστική καμπάνια, προτρέποντας ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη να ψηφίσουν το ισραηλινό τραγούδι.

Οι διοργανωτές της Eurovision ανακοίνωσαν ότι αλλάζουν πλέον οι κανόνες. και πλέον οι φανς θα μπορούν να ψηφίζουν μόνο δέκα φορές ο καθένας αντί για είκοσι και ότι θα ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του εντοπισμού συντονισμένης ψηφοφορίας, ενώ επανέρχεται η κριτική επιτροπή στους ημιτελικούς.

Διαβάστε ακόμη: