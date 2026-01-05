Τέσσερις μήνες μιλάμε για την Eurovision 2026, η οποία έχει κεντρίσει τα βλέμματα και η ΕΡΤ δεν έχασε ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την περσινή επιτυχία του Εθνικού Τελικού, διοργανώνοντας φέτος 2 ημιτελικούς που θα καταλήξουν στον Εθνικό Τελικό.

28 τραγούδια, 14 σε κάθε ημιτελικόκαι πάμε να τα δούμε ένα-ένα.

Α’ Ημιτελικός: Alexandra Sieti με το “The Other Side”, The Astrolabe με το τραγούδι “Drop It”, Desi G με το “Aphrodite”, ο Αkylas με το “Ferto”, η Evangelia για 2η χρονιά με το “Parea”, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το “2nd Chance”, η Niya με το “Slipping Away” , η Marseaux με το “Χάνομαι”, η Rosanna Mailan με το “Άλμα” η Stefi με το “Europa”, οι Dinamiss που πέρσι είχαν φτάσει στην τετράδα με το “Chaos”, o Stylianos με το “You and I”, η Spheyiaa με το “Χίλια Κομμάτια” και ο Revery με το “The Songwriter”.

Β’Ημιτελικός”: επιστρέφει και ο Rikki με το “Agapi”, o Garvin με το single “Back In The Game”, η Mikay με το “Labyrinth”, η Μαρίκα με το “Daughters of the Sun (A,E,I,O,U), o D3lta με το “mad about it”, ο ΖAF με το “Αστείο”, η Κianna με το “No More Drama”,η Stella Kay με το “You Are The Fire”, η TIANORA με το “Anatello”, η Victoria Anastasia με το “Whatcha Doin To Me” που ανακοινώθηκε και πρώτη, η BASILICA με το “Set Everything On Fire”, ο good job Nicky με το “Dark Side of the Moon” ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θεωρείται φαβορί, οι KOZA MOSTRA επιστρέφουν με το “Bulletproof” και ο leroybroughtflowers με το “SABOTAGE!”.

Πολλές επιλογές, νέοι καλλιτέχνες, μερικοί με πολύ κοινό από τα social και τραγούδια με αρκετές ελληνικές λέξεις.

Θα έχει ενδιαφέρον. Πληροφορίες λένε πως θα αρχίσουν να ανεβαίνουν μικρά κλιπς των τραγουδιών – όχι ολοκληρωμένα- όπως πέρσι, την επόμενη εβδομάδα και οι προετοιμασίες ξεκινάνε.

Let the show begin!