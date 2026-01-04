Οι 28 υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την ψήφο του κοινού για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 70η Eurovision παρουσιάστηκαν σε ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει ένα δείγμα 15 δευτερολέπτων από κάθε συμμετοχή, ώστε να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα των τραγουδιών που προκρίθηκαν στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού. Το σύντομο αυτό απόσπασμα δεν επέτρεψε να σχηματιστεί ολοκληρωμένη άποψη για κάθε κομμάτι. Ωστόσο, ορισμένες συμμετοχές, όπως της Spheyiaa και της Μαρίκας Παπάζογλου, ξεχώρισαν για τον έντονο έθνικ χαρακτήρα τους, χωρίς όμως να είναι αρκετό για να διαμορφωθεί σαφής εικόνα.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους βρίσκονται αρκετοί ομογενείς, με περιορισμένη ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα, αλλά και γνωστά ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής, όπως ο Good Job Nicky, η Stefi και η Marseaux. Παράλληλα, επιστρέφουν και περσινές υποψήφιες, μεταξύ των οποίων η Evangelia και οι Dinamiss. Μέσα από τις συνεντεύξεις που προβλήθηκαν, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ερμηνευτές και τη μουσική τους προσέγγιση.

Όπως ανακοίνωσε η παρουσιάστρια, Μπέττυ Μαγγίρα, οι 28 καλλιτέχνες θα τραβήξουν οι ίδιοι κλήρο για τη σειρά εμφάνισής τους στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο. Για όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, τη διαδικασία θα αναλάβει η Κλαυδία.

Έτσι, ανάμεσα σε 264 αρχικές συμμετοχές, προέκυψαν οι 28 τελικοί υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη σκηνή της Eurovision και είναι οι εξής:

Victoria Anastasia – Whatcha Doin to me

ΚOZA MOSTRA – Bulletproof

Μαρίκα Παπάζογλου – Daughters of the sun

Ακύλας – Ferto

Good Job Nicky – Dark side of the moon

Mikay – Labyrinth

Revery – The songwriter