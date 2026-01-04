Οι 28 υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την ψήφο του κοινού για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 70η Eurovision παρουσιάστηκαν σε ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει ένα δείγμα 15 δευτερολέπτων από κάθε συμμετοχή, ώστε να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα των τραγουδιών που προκρίθηκαν στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού. Το σύντομο αυτό απόσπασμα δεν επέτρεψε να σχηματιστεί ολοκληρωμένη άποψη για κάθε κομμάτι. Ωστόσο, ορισμένες συμμετοχές, όπως της Spheyiaa και της Μαρίκας Παπάζογλου, ξεχώρισαν για τον έντονο έθνικ χαρακτήρα τους, χωρίς όμως να είναι αρκετό για να διαμορφωθεί σαφής εικόνα.
Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους βρίσκονται αρκετοί ομογενείς, με περιορισμένη ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα, αλλά και γνωστά ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής, όπως ο Good Job Nicky, η Stefi και η Marseaux. Παράλληλα, επιστρέφουν και περσινές υποψήφιες, μεταξύ των οποίων η Evangelia και οι Dinamiss. Μέσα από τις συνεντεύξεις που προβλήθηκαν, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ερμηνευτές και τη μουσική τους προσέγγιση.
Όπως ανακοίνωσε η παρουσιάστρια, Μπέττυ Μαγγίρα, οι 28 καλλιτέχνες θα τραβήξουν οι ίδιοι κλήρο για τη σειρά εμφάνισής τους στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο. Για όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, τη διαδικασία θα αναλάβει η Κλαυδία.
Έτσι, ανάμεσα σε 264 αρχικές συμμετοχές, προέκυψαν οι 28 τελικοί υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη σκηνή της Eurovision και είναι οι εξής:
Victoria Anastasia – Whatcha Doin to me
ΚOZA MOSTRA – Bulletproof
Μαρίκα Παπάζογλου – Daughters of the sun
Ακύλας – Ferto
Good Job Nicky – Dark side of the moon
Mikay – Labyrinth
Revery – The songwriter
Kianna – No more drama
D3lta – Mad about it
Dinamiss – Chaos
Νiya – Slipping away
Garvin – Back in the game
ZAF – Αστείο
Tianora- Anatello
Desi G – Aphrodite
Spheyiaa – Χίλια κομμάτια
Marseaux – Χάνομαι
Evangelia – Parea
Παναγιώτης Τσακαλάκος – Second chance
Stefi – Europa
Leroybroughtflowers – Sabotage
Stylianos – You &I
Stella Kay – You are the fire
Rikki – Agapi
ΤHE Astrolabe – Drop it
Basilica – Set everything on fire
Rosanna Mailan – Alma
Alexandra Sieti – The other side