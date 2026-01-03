Σαν βόμβα έπεσε στα social media το story της πολύ γνωστής Youtuber αλλά και performer Χρυσηϊδας Γκαγκούτη, ότι απέσυρε την συμμετοχή της από τα 264 που είναι υποψήφια για την Eurovision. Για όποιον δεν γνωρίζει την Χρυσηϊδα πρόκειτε για μια influencer με πολύ πιστό κοινό, η οποία μάλιστα τραγουδάει και οι μουσικές παραστάσεις-performing που κάνει είναι συνεχώς sold out.

Η ίδια είχε καταθέσει τραγούδι με το κοινό να έχει ενθουσιαστεί, όμως ανακοίνωσε πως το απέσυρε η ίδια. Και αυτό γιατί όπως ανέφερε στο story της αισθάνεται ότι φέτος ο διαγωνισμός δεν έχει good vibes και η ίδια , καθώς δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια, δεν μπορεί ψυχικά να αντέξει κάτι τέτοιο.

Αναφέρει μάλιστα πως η Eurovision για εκείνη είναι ένας διαγωνισμός που οι χώρες γιορτάζουν και έχει την αίσθηση πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί φέτος.

Την ανακοίνωση αυτή την έκανε σήμερα Σάββατο 3/1, με μια σειρά από stories, λίγο πριν μάθουμε τις 28 συμμετοχές.