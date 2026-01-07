Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η ΕΡΤ μετά τα περσινά σχόλια, σκοπεύει να παρουσιάσει άμεσα τα τραγούδια του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026 και μάλιστα όχι με visual video, όπως πέρσι.

Θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα αυτές τις μέρες- και μάλιστα έχουν ξεκινήσει ήδη- με κάθε υποψήφιο ξεχωρίστα, σε green room, σαν ένα μικρό video clip προκειμένου να ακουστούν ολοκληρωμένα τα κομμάτια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθούν όλα εντός 2-3 ημερών, ενώ ταυτόχρονα έχει ζητηθεί από τους υποψηφίους και τις εταιρίες τους να έχουν τα τελικά τραγούδια έτοιμα ως την επόμενη εβδομάδα.

Γνωρίζαμε σύμφωνα με ρεπορτάζ των eurovision fan pages όπως το eurovisionfun.com πως οι ημιτελικοί και ο Εθνικό Τελικός προβλέπονταν για 4 Φεβρουαρίου, να ξεκινούσε συγκεκριμένα ο πρώτος ημιτελικός. Κάτι τέτοιο όμως δεν προβλέπετε να πραγματοποιηθεί, καθώς η Μπέττυ Μαγγίρα στην ανακοίνωση των τραγουδιών ανέφερε πως θα τα πούμε μέσα Φεβρουαρίου.

Το δικό μας ρεπορτάζ λέει πως η πιο πιθανή ημερομηνία είναι 7 Φεβρουαρίου.

Αναμένουμε να δούμε αν θα είναι εντός χρόνων και φυσικά να δούμε τα τραγούδια.

Προς το παρόν στα στοιχήματα των fanpages βλέπουμε στην πρώτη θέση τον Good Job Nicky, στη συνέχεια την Marseaux και τρίτη την Evangelia.