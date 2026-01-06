Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για να καταλάβει τη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντας το νησί «ζήτημα εθνικής ασφάλειας» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με μια ασυνήθιστη ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι κορυφαίοι του σύμβουλοι εξετάζουν σχέδια για την προσάρτηση της δανέζικης επικράτειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, οι επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνουν είτε την αγορά της Γροιλανδίας είτε την παραχώρηση ανεξαρτησίας στους κατοίκους της, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν την άμυνά της.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι «η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή» και προειδοποίησε πως το ζήτημα «δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».

Η νέα αυτή τοποθέτηση έχει προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO, που έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς τη Δανία. Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Αντιδράσεις από τη Δανία

Απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή αντιπάλων στην Αρκτική περιοχή». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η χρήση στρατιωτικών μέσων παραμένει πάντα στη διάθεση του ανώτατου διοικητή».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ζήτησε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Ο πρώην πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη συμμετοχή της χώρας στο NATO, παρά τις νέες απειλές του Τραμπ.

Ο Ράσμουσεν ευχαρίστησε επίσης τους διεθνείς ηγέτες για τη στήριξή τους προς τη Δανία και διέψευσε τους ισχυρισμούς περί αυξημένης παρουσίας κινεζικών και ρωσικών πλοίων γύρω από τη Γροιλανδία.

Ιστορικό και προεκτάσεις

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ σοβαρός» σχετικά με την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Οι απειλές του απέκτησαν νέο βάρος μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Νότια Αμερική.

Εάν πραγματοποιηθεί, μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός: μια χώρα-μέλος του NATO να εισβάλει σε άλλη χώρα-μέλος, γεγονός που θεωρητικά θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 της Συμμαχίας περί συλλογικής άμυνας.

Δανία και Γροιλανδία είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Κοπεγχάγης.

Κοινό ανακοινωθέν από επτά Ευρωπαίους ηγέτες

Στο ανακοινωθέν υπογραμμίζεται ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η θέση αυτή επαναλαμβάνεται με σαφήνεια από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνυπογράφουν το κείμενο.

Αν και το ανακοινωθέν δεν κατονομάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο κοινό τους μήνυμα.

Η Αρκτική στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ

Στο κείμενο σημειώνεται ότι το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές πως η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, εντείνουν τη δράση τους για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή.

Η σταθερότητα στην Αρκτική, καταλήγουν οι ηγέτες, πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά και σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία»

Την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην κοινή δήλωση ευρωπαϊκών κρατών για τη Γροιλανδία και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη