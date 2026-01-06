Την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην κοινή δήλωση ευρωπαϊκών κρατών για τη Γροιλανδία και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να δεσμευτούμε στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και συλλογικής ασφάλειας». αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση του.

Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2026

Κοινό ανακοινωθέν επτά ευρωπαίων ηγετών για την Γροιλανδία- «H Δανία και Γροιλανδία είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν»

Νωρίτερα σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν το οποίο αναφέρει: «Η Δανία και Γροιλανδία είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν»

Στο ανακοινωθέν υπογραμμίζεται ότι, η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η θέση αυτή επαναλαμβάνεται με σαφήνεια από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνυπογράφουν το κείμενο.

Αν και το ανακοινωθέν δεν κατονομάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο κοινό τους μήνυμα.

Η Αρκτική στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ

Στο κείμενο σημειώνεται ότι το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές πως η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, εντείνουν τη δράση τους για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή.

Η σταθερότητα στην Αρκτική, καταλήγουν οι ηγέτες, πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά και σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.