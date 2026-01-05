Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός του νησιού τόνισε ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να συζητούνται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι δηλώσεις του πρώην Αμερικανού προέδρου προκάλεσαν έντονη καταδίκη από τη Δανία και την τοπική κυβέρνηση του νησιού.

“Φτάνει πια”, αντέδρασε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, μετά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές του Τραμπ για το ενδεχόμενο αμερικανικής κυριαρχίας. Ο Νίλσεν τόνισε πως “όχι άλλη πίεση, όχι άλλα υπονοούμενα, όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης”, ζητώντας σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και θεσμικό διάλογο.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση για τις επιπτώσεις στη Γροιλανδία από την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως “οι εταίροι πρέπει να διαμορφώσουν τη δική τους γνώμη”. Ωστόσο, στη συνέχεια υπογράμμισε πως “χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας” και ότι “η Δανία δεν θα μπορεί να το κάνει”.

Η βουλευτής Ααζα Τσέμνιτς, εκπρόσωπος της Γροιλανδίας στο κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι “πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια”, επισημαίνοντας πως ο λαός της Γροιλανδίας οφείλει να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο.

Με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, η Γροιλανδία διαθέτει πλούσιους, αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτους, ορυκτούς πόρους και θεωρείται στρατηγικής σημασίας περιοχή. Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση στο νησί, ενώ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου είχαν εγκαταστήσει περίπου δέκα βάσεις.

Ανησυχία για τις δηλώσεις Τραμπ

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία κινούνται “παντού” γύρω από τις ακτές της Γροιλανδίας, προκαλώντας αντιδράσεις. “Διαδίδει ψέματα για την παρουσία αυτών των πλοίων. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό”, σημείωσε η Τσέμνιτς.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τις ΗΠΑ να “σταματήσουν να χρησιμοποιούν την υποτιθέμενη κινεζική απειλή ως πρόσχημα για την επιδίωξη προσωπικού οφέλους”.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν απάντησε με αυστηρότητα, ζητώντας από τις ΗΠΑ “να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου και ενός λαού που έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλείται”.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν στήριξη στη Δανία και τη Γροιλανδία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την αλληλεγγύη του, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι εταίροι της ΕΕ πρέπει να σέβονται την αρχή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Κλιμάκωση των εντάσεων

Πρόσθετη ένταση προκάλεσε ανάρτηση της Κέιτι Μίλερ, συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, που δημοσίευσε χάρτη της Γροιλανδίας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας με τη λεζάντα “SOON”.

Η Δανία, ιστορικός σύμμαχος των ΗΠΑ και μέλος του ΝΑΤΟ, υπενθύμισε μέσω της πρωθυπουργού της ότι επωφελείται από την εγγύηση ασφαλείας της συμμαχίας. “Έχουμε το ΝΑΤΟ, συνεπώς δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι εδώ. Το ελπίζω!”, ανέφερε χαρακτηριστικά μια Δανή πολίτης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ένταση είχε ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου για τη Γροιλανδία. Το νησί, ωστόσο, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι “δεν πωλείται” και ότι επιθυμεί να αποφασίζει αυτόνομα για το μέλλον του.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου 2025, το 85% των Γροιλανδών τάσσεται κατά της προσάρτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μόλις το 6% δηλώνει υπέρ. Τον Μάρτιο του 2025, η προγραμματισμένη, αλλά αζήτητη, επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Γροιλανδία προκάλεσε νέα θύελλα αντιδράσεων, με τον ίδιο τελικά να περιορίζεται σε επίσκεψη στη μοναδική αμερικανική βάση του νησιού.

Ο Τραμπ «δυστυχώς σοβαρολογεί» όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σοβαρολογεί όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, μολονότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Το τέλος του ΝΑΤΟ

Μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος τόσο της στρατιωτικής συμμαχίας όσο και της «μεταπολεμικής τάξης ασφάλειας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», προειδοποίησε παράλληλα η πρωθυπουργός της Δανίας,

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος των πάντων.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα θα σταματήσουν – αυτό περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2