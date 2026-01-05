Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν έστειλε σαφές μήνυμα προς τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του τελευταίου για το νησί που ανήκει στη Δανία και στο οποίο, όπως είπε, θα ήθελε να υψώσει την αμερικανική σημαία.

«Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο Νίλσεν το βράδυ της Δευτέρας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του απέναντι στις συνεχιζόμενες αναφορές περί ενδεχόμενης προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας σε ανάρτησή του στο Facebook.