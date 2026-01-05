Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κυριακή με ενδεχόμενη στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι μια τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος προφανώς στον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επιχείρηση κατά της Κολομβίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, περιοριζόμενος στην επανάληψη της φράσης ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Αναφορές σε Βενεζουέλα και Κούβα

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε επιδρομή στο Καράκας και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να τον δικάσει για διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, ο Τραμπ εκτίμησε ότι δεν απαιτείται στρατιωτική επέμβαση κατά της Κούβας, καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση της Καραϊβικής χώρας «μοιάζει έτοιμη να πέσει».

Προειδοποιήσεις προς το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την Κυριακή ότι το Ιράν θα δεχθεί «πολύ σκληρό» πλήγμα αν υπάρξουν νεκροί διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με οικονομικά αιτήματα αλλά πλέον έχουν λάβει και πολιτικό χαρακτήρα.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όταν έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους διαμαρτυρόμενοι για τον υπερπληθωρισμό και την ύφεση. Στη συνέχεια, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν με πολιτικά αιτήματα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Τετάρτη, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις μετά την περίοδο 2022-2023, όταν εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες συνελήφθησαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών για φερόμενη παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα. Ωστόσο, οι τρέχουσες κινητοποιήσεις έχουν προς το παρόν μικρότερη κλίμακα.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ επανέφερε τέλος το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή «πρέπει» να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών για λόγους «εθνικής ασφάλειας». Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας προς την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.