Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου την αντιπρόεδρο και αναπληρώτρια πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, να μην αψηφήσει τις ΗΠΑ.

«Αν δεν κάνει το σωστό, θα πληρώσει πολύ ακριβά, πιθανώς περισσότερο από τον Μαδούρο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιοδικό «The Atlantic» σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ώρα των ΗΠΑ.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν να «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο. Είπε ότι η Ροντρίγκες ήταν «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο», σε έντονη αντίθεση με την προκλητική ομιλία που έδωσε η ίδια λίγο μετά.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ χθες, ανέφερε ότι θεωρεί την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ως νόμιμο στόχο, μετά την αντίδραση από τμήματα της αμερικανικής δεξιάς που είναι επικριτικά απέναντι στις ξένες επεμβάσεις. «Ξέρετε, η ανοικοδόμηση εκεί και η αλλαγή καθεστώτος, όπως και αν θέλετε να το ονομάσετε, είναι καλύτερο από αυτό που έχετε τώρα. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», είπε.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως»

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα μπορεί να μην είναι η τελευταία χώρα, στην οποία θα μπορούσε να παρέμβει η Αμερική. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», είπε, σημειώνοντας ότι το νησί, το οποίο ανήκει στη Δανία, «περιβάλλεται από ρωσικά και κινεζικά πλοία».