Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Μπρούκλιν, όπου θα παραμείνει έως το βράδυ της Δευτέρας, ενόψει της προσαγωγής του στο δικαστήριο. Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Ο 63χρονος ηγέτης συνελήφθη το Σάββατο στο Καράκας, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στο πλαίσιο επιχείρησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Μεταφέρθηκε αρχικά στη στρατιωτική βάση Stewart Air της Εθνοφρουράς στη Νέα Υόρκη, όπου αποβιβάστηκε φορώντας χειροπέδες.

US officials release more images of Maduro following his capture from Venezuela. pic.twitter.com/tXey1tXwNS — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) January 4, 2026

Από εκεί οδηγήθηκε με ελικόπτερο στο Μανχάταν και στη συνέχεια στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) για την επίσημη καταγραφή και την προσαγωγή του. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Μπρούκλιν, όπου παραμένει υπό κράτηση.

Η διαδρομή Μαδούρο από την επιχείρηση των Delta Force στο Καράκας μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Σίλια Φλόρες συνελήφθη επίσης κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη δική της νομική μεταχείριση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την επιχείρηση, έκανε λόγο για μία από τις πιο εντυπωσιακές και αποτελεσματικές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος. Τόνισε ότι το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας θα δικαστεί σε αμερικανικό δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε από τις αμερικανικές αρχές, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία». Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «επιτυχή», η επόμενη μέρα για τη Βενεζουέλα παραμένει αβέβαιη.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να «κυβερνήσουν» προσωρινά τη χώρα, «ώσπου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μετάβαση ασφαλή, προσήκουσα και δίκαιη», χωρίς να διευκρινίσει τον τρόπο υλοποίησης αυτής της διαδικασίας.

Ανησυχία στη Βενεζουέλα για την επόμενη μέρα

Στον απόηχο των αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων τα ξημερώματα του Σαββάτου, κάτοικοι του Καράκας βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατεστραμμένους δρόμους και έντονα σημάδια βομβαρδισμών. Πολλοί εξέφρασαν την αγωνία τους για το ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

🇻🇪 “HOLD ON MADURO!! THE PEOPLE ARE RISING UP!!” Venezuelans in Caracas are pouring into the streets in support of their president. pic.twitter.com/Otaw2mpoyb — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 3, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίζεται η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες. Η είδηση προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των πολιτών, καθώς πολλοί τη θεωρούν αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.

«Είναι μια τρομακτική φιγούρα της κυβέρνησης», δήλωσε κάτοικος του Καράκας, υπογραμμίζοντας ότι η Ροντρίγκες έχει συνδεθεί με τις πιο καταπιεστικές πρακτικές του καθεστώτος. «Δεν ξέρω πόσο νόημα έχει να απομακρύνεις τον Μαδούρο αλλά να αφήνεις εκείνη στην εξουσία», πρόσθεσε.

Τι είναι το Δόγμα Μονρόε

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σχολίασε πώς η επιχείρηση στη Βενεζουέλα προώθησε τις προτεραιότητες της πολιτικής «America First».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η δράση στη Βενεζουέλα αποδεικνύει πως «η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η επίθεση συνδέεται άμεσα με το Δόγμα Μονρόε – που πήρε το όνομά του από τον πέμπτο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέιμς Μονρόε – το οποίο ο ίδιος μετονόμασε σε «Donroe Doctrine».

Το Δόγμα Μονρόε, διαμορφωμένο στις αρχές του 19ου αιώνα, αποτελούσε θεμέλιο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι το Δυτικό Ημισφαίριο πρέπει να παραμείνει ελεύθερο από την επιρροή των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Το 1904, όταν Ευρωπαίοι πιστωτές απείλησαν χώρες της Λατινικής Αμερικής, ο τότε πρόεδρος Θεόδωρος Ρούζβελτ επέκτεινε το δόγμα, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να παρέμβουν αν τα κράτη δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν τη σταθερότητά τους.

Τις επόμενες δύο δεκαετίες, η αρχή αυτή χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για αμερικανικές επεμβάσεις στην Αϊτή, τη Νικαράγουα και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Τα οφέλη των ΗΠΑ και οι όροι

«Εμείς θέτουμε τους όρους. Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους». Με αυτά τα λόγια, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα μετά από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Μετά από μήνες απειλών, πιέσεων και προετοιμασιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν: Κομάντος της Delta Force, αξιοποιώντας πληροφορίες «πηγής» της CIA, εντόπισαν και συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυαν χτυπήματα «μεγάλης κλίμακας» στη Βενεζουέλα.

I hope people now understand. The President of the United States is not a game player. When he tells you he’s going to do something and address a problem, he means it. pic.twitter.com/bVhtqcoPWP — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 3, 2026

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ μίλησε στο CBS News μετά την επίσκεψή του στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ, όπου επέστρεψαν Αμερικανοί στρατιώτες από την επιτυχημένη αποστολή στη Βενεζουέλα.

Όπως δήλωσε, “είδα το καλύτερο της Αμερικής, άνδρες και γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπεράσπιση της πατρίδας μας και στην επιτυχία αυτής της αποστολής”, μιλώντας στον αμερικανικό συνεργάτη του BBC.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου για τα επόμενα βήματα στη Βενεζουέλα, ο Χέγκσεθ απάντησε πως “επρόκειτο για μια άσκηση επιβολής του νόμου”, προσθέτοντας ωστόσο ότι “θα κρατήσουμε το Κογκρέσο ενήμερο”.

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε επίσης πως “το τι θα ακολουθήσει βρίσκεται στα χέρια των Βενεζουελάνων, αλλά τελικά η Αμερική θα ωφεληθεί – σε επίπεδο ασφάλειας και ευημερίας – και πιστεύουμε ότι και ο λαός της Βενεζουέλας μπορεί να ωφεληθεί”.

Ο Χέγκσεθ επαίνεσε τον Τραμπ ως “πρόεδρο της δράσης” και υπογράμμισε ότι “δεν επιτυγχάνεται ειρήνη σε έναν επικίνδυνο κόσμο χωρίς ισχύ”.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη σημασία της ενεργειακής ευημερίας και του «πετρελαϊκού πλούτου» για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως έναν επιπλέον παράγοντα που συνδέεται με την αποστολή.