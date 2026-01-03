Επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τη συμμετοχή της ειδικής μονάδας Delta Force και στρατιωτών του 160ου Συντάγματος Ειδικών Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Στόχος της επιχείρησης ήταν η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν διάφορους στόχους στη Βενεζουέλα, ενώ ειδικές δυνάμεις εισήλθαν ελικοπτέρων στην πρωτεύουσα Καράκας και συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του. Το προεδρικό ζεύγος κρατείται σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Η επιχείρηση «Absolute Resolve»

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, ανέφερε ότι η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve» (Απόλυτη Αποφασιστικότητα) ήταν το «αποτέλεσμα μηνών σχεδιασμού και προετοιμασίας», ώστε να πετύχουν τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Η CIA είχε αναπτύξει ομάδα αξιωματικών στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο, οι οποίοι δρούσαν μυστικά στο έδαφος της χώρας. Η αποστολή τους επικεντρωνόταν στη συλλογή πληροφοριών για τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για το «μοτίβο ζωής» και τις μετακινήσεις του. Όπως είπε, ο Νταν οι δυνάμεις είχαν τεθεί σε ετοιμότητα από τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες το βράδυ της Παρασκευής επέτρεψαν την έναρξη της αποστολής. Ο Τραμπ έδωσε την τελική έγκριση στις 10.46 μ.μ..

Στρατιωτικά μέσα και ελικόπτερα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 150 αεροσκάφη από 20 διαφορετικές βάσεις σε στεριά και θάλασσα, με μαχητικά και βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας, του Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Τα ελικόπτερα του 160ου Συντάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων πέταξαν χαμηλά πάνω από την Καραϊβική Θάλασσα μέχρι να φτάσουν στη στεριά, ενώ μαχητικά και βομβαρδιστικά παρείχαν αεροπορική κάλυψη. Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις δέχθηκαν πυρά από τις βενεζουελανές άμυνες, τα ελικόπτερα απάντησαν με πυρά. Ένα από αυτά υπέστη ζημιές, αλλά παρέμεινε επιχειρησιακά ενεργό, σύμφωνα με τον Κέιν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νταν Κέιν για την επιχείρηση

«Είχαμε όλα τα δεδομένα κινήσεων και της ζωής του, ακόμη και τα κατοικίδια του. Επί εβδομάδες λόγω καιρού οι δυνάμεις μας παρέμειναν σε επιφυλακή».

«Εχθές το βράδυ», συνέχισε, «οι συνθήκες για κάποιες ώρες ήταν ιδανικές».

«10:46 το βράδυ – ώρα ΗΠΑ δόθηκε το ΟΚ από τον Πρόεδρο. Το νεαρότερο μέλος της επιχείρησης ήταν 20 ετών και το γηραιότερο 49. F-22 και F-35 B1 ήταν κάποιοι από τους τύπους των αεροσκαφών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση».

Όπως είπε, στη «1:01 τα ξημερώματα οι κομάντος των ΗΠΑ έφτασαν στο σπίτι του Μαδούρο. Δεχθήκαμε πυρά και απαντήσαμε. Ένα από τα ελικόπτερα μας χτυπήθηκε αλλά επέστρεψε χωρίς πρόβλημα».

Δύο ώρες αργότερα, «στις 3:29 τα ξημερώματα», όπως τόνισε, «ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονταν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή στις θέσεις τους γύρω από την Βενεζουέλα», επισήμανε.

