Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρά τους από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, ανέφεραν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το ζευγάρι συνελήφθη στη μέση της νύχτας, ενώ κοιμόταν, ανέφεραν οι πηγές. Η επιδρομή, που πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη Δύναμη Δέλτα του αμερικανικού στρατού, δεν οδήγησε σε απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.