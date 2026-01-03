Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει σε τόσο άμεση παρέμβαση στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά το 1989, όταν ανέτρεψαν τον τότε στρατιωτικό ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα.

Αν ο Νικολάς Μαδούρο έχει πράγματι απομακρυνθεί βίαια από την εξουσία στη Βενεζουέλα, όπως υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτό θεωρείται μεγάλη νίκη για τα «γεράκια» της αμερικανικής διοίκησης, ορισμένα από τα οποία έχουν εκφραστεί ανοιχτά υπέρ της αλλαγής καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ότι ηγείται εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που εκείνος αρνείται. Παράλληλα, δεν τον αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόεδρο της χώρας μετά τις εκλογές του 2024, οι οποίες απορρίφθηκαν ευρέως ως μη ελεύθερες και άδικες.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «κλέψουν» τα πλούσια αποθέματα πετρελαίου της χώρας, τα οποία θεωρούνται τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.

Αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας

Παραμένει ασαφές τι θα ακολουθήσει στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, εφόσον ο Μαδούρο έχει πράγματι απομακρυνθεί. Υποστηρικτές της αμερικανικής επέμβασης εκτιμούν ότι θα ανοίξει ο δρόμος για την αντιπολίτευση, υπό την ηγεσία της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο ή του υποψηφίου των εκλογών του 2024, Εντμούντο Γκονζάλες.

Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι η κατάσταση δεν θα είναι τόσο απλή. Ο στρατός και οι παραστρατιωτικές ομάδες της χώρας είχαν παραμείνει πιστοί στον Μαδούρο, ενώ ακόμη και επικριτές του φοβούνταν ότι μια άμεση αμερικανική επέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Δεν αποκλείεται επίσης στενοί σύμμαχοι του Μαδούρο να ανησυχούν πλέον για το πολιτικό τους μέλλον, μετά τις πληροφορίες περί σύλληψής του.