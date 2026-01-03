Η Μόσχα καταδίκασε με έντονο τρόπο τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι η «ιδεολογική εχθρότητα» υπερίσχυσε της διπλωματίας. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε «άμεσες» διευκρινίσεις για την τύχη του Νικολάς Μαδούρο, εκφράζοντας «εξαιρετική ανησυχία» για τις πληροφορίες περί βίαιης απομάκρυνσής του από τη χώρα.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από τις αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν βίαια από τη χώρα μετά τη σημερινή επιθετικότητα των ΗΠΑ», ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωση το ρωσικό ΥΠΕΞ. Το υπουργείο κάλεσε την Ουάσιγκτον να παράσχει «άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση αυτή».

Η Βενεζουέλα παραμένει ο κυριότερος σύμμαχος της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική, παρότι η Μόσχα δεν παρέχει άμεση στρατιωτική ή οικονομική βοήθεια στο Καράκας.

«Σήμερα το πρωί, οι ΗΠΑ διέπραξαν μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και κατακριτέο», σημείωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα», πρόσθεσε το υπουργείο, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.