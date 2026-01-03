H Σίλια Φλόρες, η σύζυγος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, υπήρξε πάντα μια ισχυρή και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο εσωτερικό του καθεστώτος. Η ίδια απέρριψε τον τίτλο της «Πρώτης Κυρίας» ως αστικό κατάλοιπο και απαίτησε να αποκαλείται «Primera Combatiente» – «Πρώτη Μαχήτρια». Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν ήταν τυπικός, αλλά αντανάκλαση του ρόλου της ως πολιτικής αγωνίστριας και στρατηγικού νου πίσω από τη διακυβέρνηση Μαδούρο.

Γεννημένη στις 15 Οκτωβρίου 1956 στο Τινακίγιο της Βενεζουέλας, υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από σύζυγος προέδρου. Δικηγόρος και βετεράνος της επανάστασης, θεωρείται από πολλούς πολιτικούς αναλυτές ως η πραγματική στρατηγός πίσω από τις αποφάσεις του καθεστώτος Μαδούρο. Συχνά περιγράφεται ως γυναίκα με την πονηριά της Σέρσεϊ Λάνιστερ από το Game of Thrones και τη διακριτική εξουσία της χήρας του Μάο.

Από την υπεράσπιση του Τσάβες στην κορυφή της εξουσίας

Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε πολύ πριν από τον γάμο της με τον Μαδούρο. Τη δεκαετία του 1990, ως νεαρή δικηγόρος υπεράσπισης, ανέλαβε την υπεράσπιση του Ούγο Τσάβες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1992.

Δεν περιορίστηκε απλώς στη νομική του υποστήριξη, κατάφερε να εξασφαλίσει την αποφυλάκισή του το 1994. Η Φλόρες τον συμβούλευσε να εγκαταλείψει τη στρατιωτική του εικόνα και να παρουσιαστεί ως πολιτικός ηγέτης με κοινωνικό προσανατολισμό. Μέχρι το 1997, συμμετείχε στην προεκλογική του καμπάνια που οδήγησε στη νίκη του στις εκλογές του 1998, ενώ ο Μαδούρο εξελέγη βουλευτής.

Η άνοδός της υπήρξε σταθερή. Εκλέχθηκε στο Κοινοβούλιο το 2000 και το 2006 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρός του. Από το 2012 έως και την εκλογή του Μαδούρο το 2013 διετέλεσε Γενική Εισαγγελέας της Βενεζουέλας, αποκτώντας θεσμική ισχύ και δίκτυα πιστών συνεργατών.

Η σχέση της με τον Μαδούρο είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1980, όταν γνωρίστηκαν σε φοιτητικές συναντήσεις αριστερών ομάδων. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2013, λίγους μήνες μετά την εκλογή του Μαδούρο στην προεδρία, καθιστώντας τη Φλόρες την πρώτη κυρία της χώρας – θέση που παρέμενε κενή από το 2003.

Η «σιωπηλή δύναμη» πίσω από τον Μαδούρο

Η μεγαλύτερη επιρροή της Φλόρες δεν συνδέθηκε ποτέ με επίσημο αξίωμα. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές και στελέχη της αντιπολίτευσης, λειτουργούσε ως ο πραγματικός «πολιτικός εγκέφαλος» του καθεστώτος, πίσω από κλειστές πόρτες, ενώ δημοσίως παρουσιαζόταν ως η «Πρώτη Μαχήτρια» – έναν τίτλο με έντονο επαναστατικό συμβολισμό.

Η επιρροή της εκτεινόταν από τις δικαστικές διορισμούς έως την προστασία συγγενών που εμπλέκονταν σε σκάνδαλα, ενώ διατηρούσε τα δίκτυα πίστης που κρατούσαν όρθια την εξουσία του Μαδούρο. Όταν η κυβέρνηση Τραμπ της επέβαλε κυρώσεις το 2018, ο Μαδούρο αντέδρασε λέγοντας: «Δεν τα βάζετε με τη Σίλια. Δεν τα βάζετε με την οικογένεια. Το μόνο της “έγκλημα” είναι ότι είναι η γυναίκα μου».

Η δήλωση αυτή αποκάλυψε την πραγματική διάσταση της επιρροής της – μια προσωπικότητα αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλεί διεθνή αντιπαράθεση.

Οικογενειακά σκάνδαλα και κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών

Το 2015, η φήμη της Φλόρες δέχθηκε σοβαρό πλήγμα όταν δύο ανιψιοί της, ο Εφραΐν Αντόνιο Κάμπος Φλόρες και ο Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, συνελήφθησαν στην Αϊτή, κατηγορούμενοι ότι προσπαθούσαν να μεταφέρουν 800 κιλά κοκαΐνης προς τη Νέα Υόρκη.

Οι δύο άνδρες, που είχαν διπλωματικά διαβατήρια, καταδικάστηκαν το 2016 για διακίνηση ναρκωτικών, αφού σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα ήθελαν «να εξασφαλίσουν χρήματα ώστε η οικογένεια να παραμείνει στην εξουσία». Αν και η ίδια δεν κατηγορήθηκε, το περιστατικό ενίσχυσε τις κατηγορίες για διαφθορά και νεποτισμό γύρω από το καθεστώς.

Ο Καναδάς της επέβαλε κυρώσεις το 2018, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές εκείνης της χρονιάς «παράνομες και αντιδημοκρατικές», ενώ το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ακολούθησε, κατηγορώντας την για συμμετοχή στη «λεηλασία των πόρων» της Βενεζουέλας.

Η σύλληψη και το αβέβαιο μέλλον

Η Φλόρες συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο από επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ, γεγονός που σηματοδοτεί πιθανό τέλος εποχής για το καθεστώς της Βενεζουέλας. Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ζήτησε «άμεση απόδειξη ζωής» για το προεδρικό ζεύγος, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό πού κρατούνται.

Ο γερουσιαστής Μάικ Λι αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον ενημέρωσε πως ο Μαδούρο θα οδηγηθεί στις ΗΠΑ για να δικαστεί με βάση το κατηγορητήριο για ναρκοτρομοκρατία του 2020.

Το μέλλον της Σίλια Φλόρες παραμένει αβέβαιο. Αν και δεν αντιμετωπίζει επίσημες κατηγορίες, η πολυετής συμμετοχή της στον στενό πυρήνα εξουσίας, οι οικογενειακές διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών και ο ρόλος της ως «αόρατης αρχιτέκτονος» του καθεστώτος πιθανόν να βρεθούν στο επίκεντρο των αμερικανικών ερευνών.

Για δύο δεκαετίες, η Φλόρες κινείτο στις σκιές της βενεζουελάνικης πολιτικής. Τώρα, βγαίνει στο φως, αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και την ιστορική αποτίμηση της δύναμης που άσκησε στη χώρα της.

Με πληροφορίες από International Business Times UK – ndtv

