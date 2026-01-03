Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ήταν μακροχρόνιος σύμμαχος του λαϊκιστή ηγέτη της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες και τον διαδέχθηκε μετά το θάνατό του από καρκίνο το 2013.

Το CNN σε άρθρό του αναφέρεται σε σημαντικούς σταθμούς της πορείας του. Όπως λέει ο πρώην οδηγός λεωφορείου και ηγέτης συνδικάτου δεν είχε ποτέ τη λαϊκή βάση ούτε το χάρισμα που είχε ο Τσάβες – και η νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2013 αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μαδούρο από τότε, η Βενεζουέλα έχει βιώσει περιόδους αναταραχής και οικονομικής κρίσης, εν μέσω αυξανόμενων αμερικανικών κυρώσεων και κακοδιαχείρισης της κρίσιμης πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας.

Το 2017, ο Μαδούρο προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει και να επεκτείνει τις εξουσίες του προέδρου για να παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση, η οποία τότε ελέγχονταν από την αντιπολίτευση, εν μέσω εβδομάδων διαδηλώσεων στους δρόμους της πρωτεύουσας Καράκας.

Το 2018, κατά τη διάρκεια εκλογών που καταγγέλθηκαν από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και τη διεθνή κοινότητα, ο Μαδούρο κέρδισε άλλη μια εξαετή θητεία, αλλά οι εκλογές καταγγέλθηκαν ευρέως από τη διεθνή κοινότητα ως παράνομες.

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο για ναρκοτρομοκρατία το 2020.

Το καθεστώς της Βενεζουέλας «εξακολουθεί να μαστίζεται από εγκληματικότητα και διαφθορά», δήλωσε ο τότε γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Μπαρ. «Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Μαδούρο και ορισμένοι υψηλόβαθμοι συνεργάτες του φέρονται να συνωμότησαν με την [κολομβιανή αντάρτικη ομάδα] FARC, με αποτέλεσμα να εισέλθουν τόνοι κοκαΐνης και να καταστρέψουν αμερικανικές κοινότητες».

Σε απάντηση, ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ρατσιστή καουμπόι».

Υπήρξαν περαιτέρω κατηγορίες για εκλογική απάτη όταν ο Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής των τελευταίων προεδρικών εκλογών. Ορκίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την οικονομική και στρατιωτική πίεση στο καθεστώς Μαδούρο.

Στις 7 Αυγούστου, η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμελα Μπόντι, ανακοίνωσε αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, είναι δικηγόρος και τα τελευταία δέκα χρόνια είναι βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση.