Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί σε κάθε ξένη στρατιωτική επέμβαση, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δημοσιοποιήθηκε, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έχει αιχμαλωτιστεί και απομακρυνθεί από τη χώρα.

Ο Παντρίνο υπογράμμισε ότι κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη Βενεζουέλα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές. Όπως ανέφερε, οι αρχές συλλέγουν πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

Οι ΗΠΑ έπληξαν κατοικιμένες περιοχές

Ο βενεζουελανός υπουργός Άμυνας, με ηχογραφημένη ομιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε σήμερα τα χαράματα τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.

«Οι δυνάμεις των εισβολέων (…) βεβήλωσαν το έδαφός μας (…) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».

Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».

Απαιτούν απόδειξη ζωής του Μαδούρο

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο ορόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», είπε η Ροντρίγκες.