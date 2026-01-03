Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου CBS ο Νικολάς Μαδούρο πιάστηκε από τις επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ Delta Force. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν αεροπορικώς εκτός της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του κια μεταφέρθηκαν αεροπορικός εκτός της Χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».

Πώς έγινε η αστραπιαία επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Ισχυρές εκρήξεις με θορύβους που έμοιαζαν να προέρχονται από υπερπτήσεις πυραύλων ή αεροσκαφών ακούσθηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και συνεχίζονταν μία ώρα αργότερα, έγινε γνωστό από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες του Reuters, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί νότια της πρωτεύουσας κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση και στήλες καπνού είναι ορατές στην πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώθηκαν ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

