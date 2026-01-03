Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, και τους μετέφεραν εκτός χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: “Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός της χώρας”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».

Οι επιδρομές στην Βενεζουέλα ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα New York Times ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού»

«Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ.

«Θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ,

«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.

Live blog οι ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα