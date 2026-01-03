Αν πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τη μονάδα Delta Force στην καρδιά του Καράκας και προχώρησαν στην απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μαζί με τη σύζυγό του, πρόκειται για εξέλιξη χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία, γράφει χαρακτηριστικά το BBC.

NOW: Multiple likely American helicopters airborne over Caracas, Venezuela pic.twitter.com/TRMXSoWi3k — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

BREAKING: Explosions are rocking Caracas, Venezuela while their citizens are sleeping, as it appears the so-called “Peace President” trump is starting a war without Congress’ approval. Those Epstein files must be really, really bad.pic.twitter.com/B3qohuQx4Z — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 3, 2026

Άλλωστε όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στους New Υork Times,ι οι αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού».

Mandar un abrazo a todo el pueblo Venezolano…game over Maduro…!!! Viva Venezuela…!!! pic.twitter.com/TCKOV1Lecx — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) January 3, 2026

Η πιο κοντινή ιστορική αναλογία είναι η σύλληψη του Παναμέζου ηγέτη Μανουέλ Νοριέγα το 1989, επίσης από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ηγέτες είχαν ανακηρύξει νίκη σε αμφισβητούμενες εκλογές, ενώ κατηγορούνταν από την Ουάσιγκτον για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιχείρηση κατά του Νοριέγα είχε ακολουθήσει μια σύντομη αλλά καθοριστική στρατιωτική σύγκρουση, στην οποία οι παναμέζικες δυνάμεις καταβλήθηκαν γρήγορα. Ο Νοριέγα είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Βατικανού, όπου παρέμεινε για έντεκα ημέρες.

Τελικά παραδόθηκε ύστερα από την εφαρμογή «ψυχολογικού πολέμου», με τη συνεχή αναπαραγωγή δυνατής ροκ μουσικής έξω από το κτήριο. Μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου και καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου CBS ο Νικολάς Μαδούρο πιάστηκε από τις επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ Delta Force. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

US has launched a military operation against Venezuela > Right now, the US is carrying out airstrikes on military targets in Caracas > According to CBS News journalists, Trump personally gave the order to carry out the strikes > There have been no official statements from the… pic.twitter.com/gPYijn0Ijl — Taker (@ultra_taker) January 3, 2026

Ισχυρές εκρήξεις με θορύβους που έμοιαζαν να προέρχονται από υπερπτήσεις πυραύλων ή αεροσκαφών ακούσθηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και συνεχίζονταν μία ώρα αργότερα, έγινε γνωστό από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες του Reuters, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί νότια της πρωτεύουσας κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση και στήλες καπνού είναι ορατές στην πρωτεύουσα.

Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Ωστόσο, φαίνεται πως επρόκειτο για μια εξαιρετικά φιλόδοξη αποστολή, η οποία πέτυχε την απομάκρυνση του προέδρου και της συζύγου του χωρίς τη χρήση συμβατικών χερσαίων δυνάμεων.