Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».

«Αυτές οι πράξεις αποτελούν σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε ο Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι μια ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα συνιστούσε «ανθρωπιστική καταστροφή» και είχε προσφέρει τη διαμεσολάβηση της χώρας του για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

