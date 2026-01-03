Το πλήρες κατηγορητήριο κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, όπως έχει δημοσιοποιηθεί από τις αμερικανικές αρχές.

Το έγγραφο περιλαμβάνει αναλυτικά τις κατηγορίες, το νομικό σκεπτικό και τα στοιχεία που επικαλούνται οι εισαγγελικές αρχές εις βάρος του Βενεζουελάνου ηγέτη.

Το κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών υποστηρίζει ότι ο Νικολάς Μαδούρο συμμετείχε, από το 1999 έως το 2020, σε «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» μεταξύ του Cartel de los Soles και των FARC, με στόχο τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο, το καρτέλ αποτελούνταν από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους που διαφθείρουν θεσμούς της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, να παρείχε όπλα στις FARC και να αντιμετώπιζε την κοκαΐνη ως «όπλο» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.