Στη Νέα Υόρκη προσγειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από ειδική επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στην κατοικία τους στο Καράκας τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου.

Η στιγμή της προσγείωσης του αεροπλάνου που μεταφέρει τον Νικολάς Μαδούρο

BREAKING: Venezuelan President Maduro has arrived at Stewart International airport in New York State where he will face trial. pic.twitter.com/FPq4gNqQDk — World Source News (@Worldsource24) January 3, 2026

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Iwo Jima και από εκεί σε άγνωστο προορισμό, απ’ όπου οι αμερικανικές δυνάμεις τους επιβίβασαν σε πολιτικό αεροσκάφος Boeing, με το οποίο προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης Stewart στη Νέα Υόρκη.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ. Όπως μεταδίδει το CNN, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, παραμένουν στη στρατιωτική βάση Στιούαρτ της Εθνικής Φρουράς στη Νέα Υόρκη, καθώς η Φλόρες υποβάλλεται σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις σε υπόστεγο της βάσης, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου που έχει γνώση της υπόθεσης. Με χειροπέδες κατέβηκε από το αεροπλάνο ο Μαδούρο

Σύμφωνα με το CBS, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, η οποία φέρεται επίσης να προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη, πρόκειται να μεταφερθούν σε ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις στο Μπρούκλιν.

Πρόκειται για το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, μια ομοσπονδιακή διοικητική φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών στην γειτονιά Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, το οποίο φιλοξενεί άνδρες και γυναίκες κρατούμενους όλων των επιπέδων ασφαλείας. Λειτουργεί υπό την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών και αποτελεί τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται ότι στα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν διακρίνεται η σύζυγός του, για την οποία δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται και σε ποιον χώρο θα κρατηθεί μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και έχει προγραμματιστεί η ακροαματική διαδικασία.

Η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου χαρακτηρίστηκε ως η “απόδειξη ζωής” που είχε ζητήσει η Βενεζουέλα για τον πρόεδρό της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα οδηγηθούν την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας τους έχει ασκήσει ποινική δίωξη για διακίνηση όπλων και ναρκωτικών στην αμερικανική επικράτεια.