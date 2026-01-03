Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας παράλληλα επικείμενες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για τις εξελίξεις στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει εδώ και χρόνια τη μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Όπως ανέφερε, θεωρεί τον Μαδούρο παράνομο πρόεδρο και δεν πρόκειται να θρηνήσει για το τέλος του καθεστώτος του.

Ο Βρετανός ηγέτης εξέφρασε ικανοποίηση για τη λήξη της διακυβέρνησης Μαδούρο, τονίζοντας την ανάγκη για μια ομαλή πολιτική μετάβαση. Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία κυβέρνησης που θα αντανακλά πραγματικά τη βούληση των πολιτών της Βενεζουέλας.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα έχει επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητηθούν τα βήματα για μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.